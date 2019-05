Homem é assassinado no mesmo dia em que sai da prisão, em Caucaia

Um homem foi assassinado com cinco tiros de arma de fogo por volta das 11h30 deste domingo (5) no bairro Capuan, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava preso há um ano e havia saído do presídio na manhã do mesmo dia, quando foi morto.

Mardônio Rodrigues dos Santos, 26 anos, tinha passagens pela polícia por homicídio, tráfico de drogas e assalto. Ele estava voltando do presídio, na Rua Bela Cruz, quando foi alvejado por dois homens em uma moto, que efetuaram disparos contra ele.

Ainda segundo informações da polícia, o crime aconteceu na mesma calçada em que Mardônio assassinou um homem à machadadas, há um ano, motivo pelo qual a vítima estava presa.