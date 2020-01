Homem é assassinado com tiros na cabeça no Aldeamento Indígena Capoeira, em Caucaia

Um homem de 34 anos foi assassinado com tiros na cabeça em uma casa do Aldeamento Indígena Capoeira, na noite deste sábado (11), no Bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia. Policiais Militares e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local.

De acordo com a Polícia Militar, Antônio da Cunha de Sousa foi morto por membros de facções criminosas após a vítima ameaçar vingar a morte do irmão, assassinado dias antes. Antônio não tinha passagem pela polícia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um inquérito policial foi instaurado para identificar os suspeitos.

“Ele estava prometendo se vingar da morte do irmão, mas acabou sendo morto. Aqui a reserva indígena tem toda a cobertura da lei e se torna um ambiente difícil de realizar um serviço ostensivo da polícia. Os traficantes fazem o aliciamento de imóveis na região para guardar drogas e armas”, afirma o tenente Cícero Filho, do 12° Batalhão de Policiamento de Caucaia.