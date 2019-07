Homem é assassinado com 15 tiros na calçada da própria casa, em Juazeiro do Norte

Um comerciante foi assassinado com cerca de 15 tiros de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (11) na calçada da própria casa, na Rua Maria dos Santos Rodrigues, bairro Betolândia, em Juazeiro do Norte, localizado na Região Sul do Ceará. Outro homem foi atingido por dois tiros nas costas e socorrido por moradores para um hospital na região.

Segundo a polícia, José Penha dos Santos estava sentado na calçada de casa quando foi abordado por dois suspeitos armados em uma moto. Eles alvejaram a vítima com vários disparos de arma de fogo e depois fugiram do local. O outro homem que foi atingido por dois tiros não foi identificado.

José Penha vendia panelas para clientes de outros estados. A polícia não informou se a vítima tinha antecedentes criminais.