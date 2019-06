Homem é assassinado a tiros próximo a campo de futebol no Conjunto Ceará

Um crime de homicídio foi registrado na noite deste domingo (16), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Uma pessoa do sexo masculino foi assassinada com pelo menos seis tiros no tórax.

Segundo a polícia, a vítima, que não teve a identidade divulgada, estava bebendo em um terreno próximo a uma areninha do bairro, quando foi surpreeendia pelos disparos de arma de fogo.

Ninguém foi preso até a publicação desta matéria. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para acompanhar o caso