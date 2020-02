Homem é assassinado a tiros no Centro

Um homem foi morto a tiros próximo a um estabelecimento comercial, na madrugada deste domingo (16), no Centro de Fortaleza. Mairton Cláudio Miranda Marques, de 36 anos, ainda tentou se desvencilhar do suspeito, mas acabou sendo atingido.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi atingida por vários tiros por um homem que já chegou efetuando os disparos. Mairton Cláudio veio a óbito no local do crime.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. A 4ª Delegacia do DHPP investiga o caso.