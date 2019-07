Homem é assassinado a tiros no Bairro São Bento, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros no Bairro São Bento, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (10). De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Francisco Aldenísio Costa do Nascimento, de 36 anos, estava em uma moto na Rua Birmânia quando foi abordado por suspeitos armados, que atiraram contra ele e fugiram do local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Aldenísio tinha passagens pela polícia por crime de receptação. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e está em diligências para localizar e prender os autores do crime.