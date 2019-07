Homem é assassinado a tiros enquanto caminhava em rua do Bairro Bom Jardim, em Fortaleza

Um ex-presidiário que estava usando tornozeleira eletrônica foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (11), no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia, a vítima, identificada como Luís Carlos de Freitas Santos, de 26 anos, foi surpreendida por dois homens em uma moto quando andava sozinha na Rua Valverde.

Os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo e fugiram em seguida. A apuração policial apontou que Luís Carlos estava a poucos dias de retirar a tornozeleira eletrônica.

Ele respondia por tráfico de drogas e receptação. As investigações agora vão prosseguir no sentido de identificar e prender os autores do crime.