Homem é assassinado a facadas na frente da mãe

Um homem foi assassinado a facadas no início da tarde deste domingo (28), no bairro Parque São José. A vítima identificada apenas como Beto foi atacada dentro de uma borracharia localizada na Avenida Perimetral. A mãe dele presenciou o crime.

Testemunhas informaram que o suspeito de desferir os golpes é um homem conhecido como Paulinho, que trabalhava com Beto no local. A dupla teria discutido na semana passada por conta do sumiço de um pneu. 'Paulinho' fugiu logo após Beto cair no chão.

Policiais militares, Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na borracharia para os primeiros levantamentos acerca do ocorrido. As autoridades buscam encontrar o responsável pelo ataque e o DHPP investiga o crime.