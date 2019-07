Homem é assaltado por ciclista com arma de fogo no São João do Tauape

Um homem foi vítima de assalto e ficou sob a mira de uma arma de fogo no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na última segunda-feira (22). A vítima estava estacionando o carro na frente de sua casa, quando o criminoso chegou em uma bicicleta, apontou a arma e anunciou o assalto.

Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso, que após anunciar o assalto fugiu levando a chave do veículo da vítima, carteira com cartões de crédito e um relógio.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que o 4º Distrito Policial investiga a ocorrência.