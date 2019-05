Homem é agredido com pedras no Centro

Um homem identificado como Guilherme Madson, de 22 anos, foi socorrido pelo Samu após ser agredido com pedras por um grupo na Rua Pedro Pereira, no Centro, na madrugada desta quarta-feira (1º).



Após as agressões, a vítima, que vive em situação de rua, correu em direção ao Parque das Crianças e pediu ajuda aos guardas municipais que estavam no local.

Conforme um agente, o homem foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Não há informação sobre o estado de saúde dele. Os suspeitos não foram identificados.