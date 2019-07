Homem de 35 anos é morto a facadas dentro de casa na Barra do Ceará

Um homem foi morto com golpes de faca dentro de casa na manhã desta segunda-feira (8), na Barra do Ceará. De acordo com vizinhos, a vítima trabalhava como mecânico em uma oficina de motos.

A vítima foi identificada como Francisco Jonas da Silva, 35 anos, e foi morto por volta das 6 h na Rua Alberto de Oliveira. O homem estava ingerindo bebida alcoólica com amigos antes de entrar na residência.

Não há informações sobre a motivação do crime. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram chamadas para atender a ocorrência.