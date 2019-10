Homem de 28 anos é preso suspeito de estuprar a própria filha, de 6 anos

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de 6 anos, em Crateús, no interior do Ceará. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (3) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A prisão, contudo, ocorreu na última quarta-feira (2).

Segundo o órgão, o homem não tinha antecedentes criminais e foi preso dentro de sua residência. O suspeito não esboçou nenhuma reação de fuga no momento da abordagem dos policiais que foram ao local para cumprir mandado de prisão temporário pelo crime de estupro de vulnerável.

A SSPDS não repassou quando ocorreu a prática criminosa.