Homem de 24 anos é encontrado morto a pedradas no Bairro Mondubim

Um homem de 24 anos foi assassinado a pedradas, na manhã desde domingo (17), em uma rua do Bairro Mondubim, em Fortaleza. Nenhum suspeito foi identificado, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

A vítima foi identificada como Joselean de Oliveira Carneiro. Ele tinha passagens na polícia por extorção. Policiais militares e agentes da Polícia Civil e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) fizeram as primeiras diligências sobre o caso.

A Secretaria da Segurança afirmou que moradores da região informaram aos policiais que a vítima estava envolvida com roubos.

As investigações sobre o crime estão a cargo da 9° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A população pode ajudar com informações pelos números 181, (85) 3257-4807 e pelo WhatsApp (85) 99111-7498.