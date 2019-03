Homem de 19 anos é preso por vender anabolizantes; produtos tinham origem no Paraguai

Um homem foi preso em flagrante por venda de anabolizantes no bairro Mondubim, em Fortaleza. João Vitor Souza de Araújo, de 19 anos, foi preso enquanto recebia o material na porta de casa. As substâncias vinham do Paraguai.

Mais de 108 embalagens vazias foram apreendidas na residência, além de 40 frascos e 12 cartelas de comprimidos. De acordo com a Polícia, todo o material veio do Paraguai e não tem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

João Araújo não possuía antecedentes criminais. Ele vai responder pelo crime de “venda, distribuição ou entrega de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro de órgão de vigilância sanitária”.