Homem contradiz adolescente e assume autoria de disparos que mataram mulher em aula de zumba

Um homem suspeito de participar do assassinato da jovem Ana Luíza de Araújo, 22 anos, durante uma aula de zumba, em Maracanaú, na última terça-feira (30), foi preso nesta quinta-feira (2). Em depoimento, ele confessou ser o autor dos disparos que vitimaram a mulher, contrariando a versão apresentada por um adolescente apreendido na última quarta-feira (1º).

Darley Almeida Ferreira, 23 anos, foi capturado em um apartamento no bairro Luzardo Viana, em Maracanaú, nesta manhã. Ana Luíza participava de uma aula de dança em uma quadra poliesportiva no município, quando dois homens armados chegaram e atiraram contra ela.

De acordo com o inspetor da Polícia Civil Antônio Moraes, da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, Darley Almeida disse que disparou os três tiros que vitimaram Ana Luiza e que o adolescente apreendido apenas tirou a criança dos braços dela, antes da execução.

Tanto o adolescente como Darley Almeida afirmaram que cometeram o crime a mando de dois traficantes presos, um deles ex-companheiro da vítima.

O suspeito preso nesta quinta revelou ainda que o adolescente participou do crime para quitar uma dívida de R$ 4 mil com os presos.

Prisão

No momento em que os policias chegaram no condomínio onde Darley estava escondido, ele se jogou do segundo andar do prédio para tentar fugir. No entanto, a fuga foi frustada pela ação dos agentes de segurança.

Com o homem, foram apreendidas uma metralhadora artesanal de 9 mm, utilizada no feminicídio, drogas e dinheiro em espécie. Ele foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado por tráfico de drogas e feminicídio.

A Polícia suspeita que o homem tenha ido morar no condomínio em Maracanaú para dar continuidade ao tráfico de drogas na região, controlado anteriormente pelos dois mandantes do feminicídio.