Homem confessa ter matado motorista de aplicativo cumprindo ordens de dentro do presídio 

A polícia prendeu, no início da tarde desta quarta-feira (19), mais um suspeito envolvido no assassinato do motorista de aplicativo Paulo Roberto da Silva Sousa, morto com cinco tiros na cabeça, no último dia 08 de abril quando trafegava de carro na rua Pedro Paulo Barros, no bairro Alto da Mangueira, em Maracanaú, na Região Metropolitana. De acordo com a polícia, o suspeito Adriel Marinho de Souza, de 18 anos, confessou o crime e disse que recebeu ordens de dentro do presídio.

Os policiais tiveram acesso ao celular de Adriel e encontraram áudios que comprovam a ligação dele com o detento Rafael Pereira da Silva, de 29 anos no crime. Durante o depoimento, o suspeito disse que foi ameaçado de morte por Rafael, caso não matasse Paulo Roberto. Ele disse ainda que era amigo da vítima e contratou os serviços como motorista. Durante o percurso, Adriel disparou vários tiros na cabeça de Paulo, que morreu no local. A polícia vai investigar a motivação para que o presidiário tenha ordenado o crime.

De acordo com o inspetor Antônio Morais da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, todos os autores do crime foram identificados. O mandante, Rafael Pereira da Silva está em um presídio do estado. Joabe da Costa Oliveira, 29 anos, que planejou o homicídio, foi detido dois dias depois da morte; Adriel Marinho de Souza que confessou o crime tinha um mandado de prisão em aberto e foi preso em uma residência no Alto da Mangueira, mesmo bairro em que a vítima morava; e o quarto envolvido, identificado apenas como Leandro continua foragido.