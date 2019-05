Homem condenado a 24 anos por crimes no Ceará é preso em Quixadá

A polícia realizou a prisão de um homem condenado a mais de 24 anos por uma série de crimes cometidos em 2015. Ele foi detido nesta quarta-feira (29) em Quixadá, no Sertão Central.

De acordo com a polícia, o homem identificado como Raimundo Nonato Rodrigues da Silva, 36 anos, é investigado por roubos a veículos de empresas de transporte de valores e instituições bancárias. Ele foi detido em casa e não esboçou nenhuma reação.

Raimundo possui passagens pela polícia pelos crimes de roubo, homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido, sequestro e cárcere privado.

Ele foi condenado a cumprir 24 anos, três meses e dois dias de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade, pela 2ª Vara da Comarca de Russas.

Após a prisão, Raimundo foi conduzido para a sede da Delegacia Regional de Quixadá, onde está à disposição da Justiça para responder pelos crimes aos quais foi condenado.

Crime em 2015

Raimundo Nonato foi capturado em uma operação integrada das Polícias Civil e Militar do Ceará, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no ano de 2015, em Russas.

Ele e outros quatro suspeitos foram presos após uma tentativa frustrada de assalto a um comboio formado por três carros-fortes, que seguiam dos municípios de São João de Jaguaribe e Russas com destino a Fortaleza, pela rodovia BR-116.

Foram presos Antônio Ricardo Germano de Lima, 29 anos, Elineudo Oliveira Silva, 41 anos, Paulo Sérgio de Oliveira, de 31 anos e Ângelo Marcio Rodrigues, 36 anos.

Com a quadrilha, os policiais apreenderam três fuzis modelo AK 47, sendo dois de origem egípcia e um americano, além de outros dois fuzis de calibre 556, também de origem americana, uma espingarda tipo socadeira calibre 28, três pistolas calibre ponto 40, 17 carregadores de fuzil, cinco carregadores de pistola, 473 munições intactas, sendo 196 de calibre 556, 145 de calibre 762, 64 de calibre nove milímetros e 64 de calibre ponto 40, balaclava, pólvora e centenas de estojos de munição deflagradas.