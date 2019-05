Homem com transtorno mental entra na UPA de Itapipoca e leva capacetes de motos na saída

Um homem com problemas mentais invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Itapipoca, no Litoral Oeste do Ceará. O caso foi registrado na madrugada deste domingo (19).

O sargento Santos, da Polícia Militar do município, afirmou para o Sistema Verdes Mares que, na saída da UPA, o suspeito levou dois capacetes de motos que encontrou próximo aos veículos que estavam no estacionamento.

A Polícia Militar apurou com a administração da unidade hospitalar que o homem entrou pela porta lateral, próximo ao estacionamento das ambulâncias.

O suspeito entrou em salas e pediu os aparelhos celulares dos funcionários e dos visitantes. O sargento afirmou também que o homem não estava armado. Em uma dessas abordagens, uma mulher entregou o aparelho celular, o suspeito viu a hora e depois devolveu o telefone. Até o início da tarde deste domingo, ele não foi localizado.