Homem com tornozeleira eletrônica é executado a tiros no Edson Queiroz

Um homem identificado como Alexandro da Silva Costa, de aproximadamente 25 anos, foi morto a tiros na Rua Lucas Francisco Antônio, no Bairro Edson Queiroz, na noite deste sábado (6). A vítima era morador da região e estava usando uma tornozeleira eletrônica no momento do crime.

Conforme testemunhas, Alexandro da Silva era usuário de drogas e tinha o histórico de cometer roubos. Ele estava fazendo uso do equipamento após ter sido liberado em uma audiência de custódia por causa do delito.

Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos para investigar o caso. Populares acreditam que o homem foi executado por ter passado em um território considerado divisa de grupos de facções criminosas.

Segundo informações preliminares, na última vez que foi preso, Alexandro ficou detido por duas semanas. A vítima deixa esposa e quatro filhos.