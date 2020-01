Homem com tornozeleira é morto a tiros e suspeito capturado com arma e moto roubada em Maracanaú

Um homem usando tornozeleira eletrônica foi morto a tiros no Conjunto Timbó, em Maracanaú, na noite desta quinta-feira (23). A polícia capturou o suspeito do crime apreendeu um revólver com municção e uma moto roubada.

Segundo os agentes do 14º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, Samuel da Silva Souza, foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pajuçara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Polícia Militar fez buscas na região e conseguiu localizar o suspeito, identificaso como Wagson de Sousa Rocha, que confessou o crime.

Ele foi levado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi ouvido pela delegada plantonista. O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. A motivação do homicídio é desconhecida.