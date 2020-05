Homem com passagens por roubo é perseguido e morto a tiros no Bairro Potira, em Caucaia

Um homem identificado como Carlos Fernando Vieira da Silva (33), foi assassinado a tiros na Rua Acapulco, Bairro Potira, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite deste sábado (02). Testemunhas disseram que ele foi perseguido por suspeitos em motocicletas.

A vítima possuía cinco passagens pela polícia por roubo, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ainda conforme testemunhas do crime, Carlos Fernando foi executado com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.

O crime está sendo investigado pelo 18º Distrito Policial (DP).