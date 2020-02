Homem com onze passagens na polícia por assalto é morto no Papicu

Um homem com onze passagens na polícia por assalto foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (7), no cruzamento da rua Ramos Botelho com rua Valdetário Mota, no bairro Papicu. Ao todo, a vítima tem antecedentes por 15 processos.

O corpo de Eder Gomes da Silva, que não teve a idade informada, estava caído em frente a um bar, local onde em dezembro de 2019 teve um tiroteio que deixou clientes feridos.

Segundo familiares, Eder havia saído da cadeia a pouco tempo e estava recebendo ameaças.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizou buscas na região para tentar identifica o autor do homicídio.