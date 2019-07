Homem com mochila térmica do IFood é flagrado realizando assalto; veja vídeo

Um homem com uma mochila térmica do aplicativo iFood foi flagrado por câmeras de segurança realizando um assalto contra uma mulher na última terça-feira (30), no bairro Padre Andrade, em Fortaleza.

Nas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos ao local do assalto é possível perceber toda a movimentação do suspeito. Ele passa na rua de moto com a mochila do aplicativo, para em frente a uma residência e quando percebe a presença de uma mulher do outro lado da rua, a aborda e rouba a bolsa da vítima.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) localizou o dono do veículo. Ele foi levado ao 10° Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra, para prestar esclarecimentos. O homem disse ao delegado que no momento do assalto não estava com a sua moto e que tinha emprestado para amigos. O rapaz foi liberado e a polícia vai investigar para identificar o suspeito dos assaltos.

"Nós vamos apurar a participação do proprietário da moto. Todos os suspeitos serão notificados pela delegacia e vamos desenvolver o inquérito policial", apontou o delegado do 10° Distrito Policial, Wilton Freitas.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a assessoria do aplicativo iFood e aguarda um posicionamento.