Homem com mandado de prisão por homicídio é preso e 26,5 kg de drogas são apreendidos em Maracanaú

Um homem de com mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso e 26,5 quilos de drogas foram apreendidos em uma residência na rua Afonso Tibúrcio, no bairro Mucunã, no município de Maracanaú, nesta quarta-feira (18).

A polícia chegou até o local após os agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam) receberam uma denúncia anônima de que a casa estava sendo usada como laboratório de drogas.

Conforme a Polícia Militar, Francisco Geovane da Silva, de 26 anos, foi encontrado dentro da residência. Durante as buscas, os policiais localizaram 25 quilos de cocaína e um quilo e meio de crack.

O suspeito e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú.