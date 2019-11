Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela polícia com moto roubada de parente mototaxista

Um homem com mandado de prisão em aberto por assalto foi preso pela polícia com uma moto roubada durante uma abordagem em um bar no cruzamento da Avenida Imperador com a Rua Pedro Pereira, no Centro, na noite desta segunda-feira (11).

De acordo com os policiais do 5º Batalhão, da Polícia Militar, durante a ocorrência foi verificado que a motocicleta que o suspeito estava foi tomada de assalto de um parente dele no Bairro Toco, em Caucaia, no último fim de semana.

Na ocasião, José Alexandre Alves Cavalcante, de 26 anos, confessou para os agentes que estava realizando uma série de assaltos no veículo.

Após a constatação do crime, o homem foi encaminhado para o 34º Distrito Policial, onde ficou detido.