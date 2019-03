Homem com mandado de prisão em aberto é preso ao tentar fugir de blitz no Pici

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso ao tentar fugir de uma blitz da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na Rua Professor Heribaldo Costa, no Bairro Pici, nesta terça-feira (26).

De acordo com os policiais, o suspeito, identificado como Antônio Marcos Alves Soares, 26, estava conduzindo uma motocicleta e, ao perceber a blitz montada no local, tentou fugir seguindo na mão contrária da via.

Os agentes perseguiram o criminoso e ele parou após alguns metros. Durante a averiguação, Antônio Marcos confessou para os policiais que usava uma tornozeleira eletrônica, mas há alguns dias teria jogado o aparelho em um rio.

O homem foi levado para o 10º Distrito Policial, no Bairro Antônio Bezerra. A moto foi apreendida por atraso na documentação.