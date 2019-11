Homem com antecedentes criminais mata a própria esposa com tiro em Caridade

Um caso de feminicídio foi registrado na tarde desta terça-feira (19), no município de Caridade, a 96 km de Fortaleza. Segundo a polícia, um homem com antecedentes criminais foi preso horas depois de atirar na própria esposa dentro de casa, após uma discussão. O crime foi registrado por volta das 12h45, na localidade de “Barra do Leão”, distante 10 km da sede da cidade.

Segundo a polícia, o homem identificado como Cristiano Cordeiro da Silva, que já possui antecedentes criminais, discutiu com a vítima dentro da residência e, em seguida, efetuou um tiro contra a mulher, identificada como Marília Alves Barbosa, de 24 anos.

Ainda de acordo com os agentes, o suspeito levou o corpo da mulher para o hospital da cidade. Aos policiais que atenderam a ocorrência, ele disse que a mulher foi atingida por outra pessoa. Logo depois, o homem foi para a residência de familiares.

Os policiais viram que Cristiano tinha antecedentes crimonais e foram buscá-lo. Policiais informaram que ele foi achado próximo à casa de parentes e tentou fugir. Na fuga, o suspeito jogou um revólver calibre 38 e munições em um terreno, mas foi preso e a arma encontrada.

O autor do crime foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé e autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.