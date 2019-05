Homem com antecedentes criminais é morto a tiros no bairro Quintino Cunha

Um homem foi morto a tiros enquanto estava na Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, nesta segunda-feira (6). De acordo com informações repassadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito passou pelo local a pé e fugiu após o crime.

A vítima, Francisco Danilo da Silva Santos, de 28 anos, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estará à frente das investigações do caso, para identificar e prender o suspeito.

Denúncia

A população pode repassar informações para auxiliar a polícia. As denúncias podem ser feitas no número 181, do Disque Denúncia da SSPDS; no (85) 3257-4807, do DHPP, ou no ‪‪(85) 99111-7498, o WhatsApp do DHPP, para denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.