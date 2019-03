Homem ateia fogo em companheira após briga na cidade de Capistrano 

Um homem ateou fogo no corpo da companheira depois de uma briga entre os dois no início da noite desta sexta-feira (29), na cidade de Capistrano, no Maciço de Baturité. A vítima sofreu ferimentos nos braços, tórax e pernas, e está hospitalizada. O agressor fugiu.

De acordo com a Polícia, o homem jogou álcool no corpo da mulher e ateou fogo. Um vizinho do casal, que preferiu não se identificar, disse ter ouvido gritos de socorro e afirmou que, após a agressão contra a companheira, o suspeito se envolveu em uma confusão com outros moradores.

A Delegacia Regional de Baturité, que recebeu a ocorrência, informou que a vítima foi encaminhada para um hospital em Fortaleza, onde foi internada. De acordo com a unidade, um familiar da mulher registrou Boletim de Ocorrência.