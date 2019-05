Homem assalta supermercado, rouba carro durante fuga e é preso pela polícia em Maracanaú

Um homem de 26 anos, identificado como José Felipe Bessa Diógenes, foi preso pela polícia após assaltar um supermercado e roubar um carro durante a fuga no bairro Cidade Nova, em Maracanaú, na manhã desta segunda-feira (20).

Durante a ação, a polícia também conseguiu recuperar um outro veículo, com registro de roubo, usado pelo homem para chegar até o local do crime. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas com suspeito, que tem antecedentes criminais por disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma.

Conforme a polícia, por volta das 8h25 equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foram acionadas via rádio sobre uma perseguição em andamento a um veículo Peugeot, com registro de roubo, onde estariam três suspeitos de assaltar um estabelecimento comercial.

O carro dos criminosos foi localizado por meio de verificação no Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). O veículo estava parado em um congestionamento. Durante a abordagem, apenas José Felipe estava dentro do carro. Foi feita revista pessoal nele e no veículo, porém nada de ilícito foi encontrado.

Os policiais seguiram até a casa de José Felipe e encontraram um revólver calibre 38, escondido em cima do guarda-roupas. Também foram localizados e apreendidos: uma balança de precisão, uma máquina para cartão de crédito e débito, três aparelhos celulares, R$ 250,00 em moedas, dois cadernos de anotações, sete munições calibre 38 e outras quatro de calibre 380, todas intactas, além de alguns documentos e cartões de crédito, débito e de benefícios sociais.

O segundo veículo tomado pelos infratores, de modelo Fiat Uno, foi encontrado abandonado por outra equipe na Avenida Nova Fortaleza, em Maracanaú.

O homem, o material apreendido e os automóveis recuperados foram levados para o 8º Distrito Policial, no Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza. Ele foi autuado em flagrante por roubo e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil mantém as investigações, com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos na ação criminosa contra o mercadinho e o roubo dos veículos.