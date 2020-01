Homem assalta curso e tranca funcionários em banheiro no Centro de Fortaleza

Dois funcionários e um professor foram feitos reféns por um homem que assaltou um curso de idiomas na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (2). As vítimas foram trancadas dentro de um banheiro durante o crime. Ninguém ficou ferido.

Os dois funcionários e o professor que foram trancados conseguiram pedir ajuda com celulares que estavam escondidos em suas roupas. O dono do estabelecimento foi avisado e a polícia acionada. O suspeito fugiu levando três aparelhos celulares.

De acordo com uma funcionária da loja vizinha, que não quis se identificar, o homem não chegou a mostrar arma para os empregados do curso de idiomas, mas os ameaçou. Após o crime, o assaltante fugiu por um buraco atrás do banheiro do local levando os pertences das vítimas.