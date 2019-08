Homem armado rende gerente e assalta casa lotérica em Ubajara

Um homem armado invadiu uma casa lotérica no município de Ubajara, rendeu a gerente e assaltou o local no início da tarde desta segunda-feira (5).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o criminoso estava com uma arma de fogo e durante a ação roubou uma quantia em dinheiro da lotérica e um aparelho celular.

Um mototaxista estava no local no momento do crime e também foi ameaçado pelo suspeito, que fugiu em uma motocicleta. O valor levado não foi divulgado.

De acordo com a SSPDS, o caso foi registrado na Delegacia Municipal de Ubajara. Policiais militares realizam buscas na região para tentar identificar e capturar o assaltante.