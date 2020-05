Homem acompanhado de criança assalta ciclista no Bairro Cambeba, em Fortaleza

Um homem, acompanhado de uma criança, assaltou um ciclista no Bairro Cambeba, em Fortaleza, na manhã do último domingo (24). A ação ocorreu na Avenida Crisanto Moreira da Rocha, por volta de 8h.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança da região. Nas imagens, é possível observar que o suspeito adulto e a criança andam lado a lado e se aproximam rapidamente de um homem em uma bicicleta.

O homem aponta um revólver em direção à vítima e o força a entregar sua bicicleta. A criança observa a ação e também fala com a vítima.

Após o assalto, o homem fugiu na bicicleta roubada, acompanhado pela criança, correndo.

Não há informações sobre a identidade do suspeito e a sua relação com a criança.

De acordo com a Polícia Militar, o órgão não foi acionado por meio do telefone da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), 190 e a vítima do assalto não registrou Boletim de Ocorrência.

O órgão ressaltou que composições da polícia realizaram rondas e abordagens na região do crime. "A Corporação ressalta, ainda, a importância do registro de delitos por meio do Boletim de Ocorrência (BO) em uma Delegacia de Polícia Civil, pois é por meio dele que os órgãos de segurança pública pautam as ações preventivas e repressivas à criminalidade", informou a Polícia Militar.