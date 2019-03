Guarda Municipal recupera veículo furtado por criminosos que utilizaram corda para rebocar automóvel

Uma equipe da Guarda Municipal prendeu um suspeito e recuperou um carro roubado na noite desta sexta-feira (26), na Avenida Paulino Rocha, no Bairro Barroso, em Fortaleza. O veículo havia sido furtado na última quarta-feira (23) em frente a uma residência no Bairro Aerolândia. Durante a ação, os suspeitos utilizaram uma corda para rebocar o veículo.

De acordo com os agentes, o homem identificado como Marco Antônio dos Santos, 24 anos, foi localizado por meio de um trabalho de investigação. Câmeras de segurança da região onde o furto ocorreu registraram a ação dos suspeitos, que desceram de um veículo, colocaram uma corda no carro modelo Peugeot, que estava estacionado, e saíram rebocando o automóvel.

Conforme os agentes, o homem confessou a participação no roubo. A polícia não descarta o envolvimento do suspeito em outros furtos de veículos no Estado. O homem foi recolhido para 13º Distrito Policial, na Cidade dos Funcionários, onde foi autuado pelo crime.