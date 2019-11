Guarda Municipal apreende falsa arma de fogo dentro de escola pública em Juazeiro do Norte

Guardas municipais apreenderam uma imitação de arma de fogo dentro da escola pública José Marrocos, em Juazeiro do Norte, no Ceará, na manhã desta terça-feira (5). Segundo o inspetor Campos, que foi até a escola com uma composição da Guarda Municipal da cidade, o simulacro foi encontrado com um aluno. Três adolescentes foram apreendidos e conduzidos para a delegacia.

"A gente recebeu uma denúncia sigilosa que teriam encontrado uma arma. Que tinha uma arma nesse colégio [...]. A nossa equipe de composição se dirigiu até lá e ao chegar, a gente já encontrou a diretora com três menores, eram três alunos, e que ela (arma) estava dentro de uma mochila", relata o inspetor Campos.

Segundo Campos, agentes da Guarda Municipal conduziram três alunos para a delegacia sob suspeita de estarem com o objeto.

"Conduzimos os três menores, solicitamos a presença dos pais deles aqui na delegacia, como também a coordenação da escola, e passamos o procedimento para a delegacia", explica Campos.