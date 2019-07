Grupo tem carro interceptado e é capturado em avenida após assaltar casal no Jockey Clube

Policiais da 2ª Companhia do 18º Batalhão interceptaram um carro e capturaram um grupo suspeito de assaltar um casal no bairro Jockey Clube, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (15).

De acordo com a polícia, o veículo onde os criminosos estavam foi localizado na Avenida Carneiro de Mendonça, após as vítimas informarem as características do carro usado na ação.

Segundo os agentes, os criminosos foram identificados como Branco Keydisson Ferreira Almeida de Lima, de 23 anos, Jeans Isaías de Brito Souza, de 21 anos, além de uma jovem de 17 anos e um adolescente que não teve a idade informada.

Com os suspeitos foi apreendido uma arma falsa e uma faca. O veículo usado no assalto pertence a um dos homens.

Conforme a polícia, o grupo foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA ). Após os procedimentos, Branco Keydisson e Jeans Isaías serão transferidos para outra delegacia. Os pertences das vítimas foram recuperados.