Grupo suspeito de tráfico é preso embalando maconha para venda, no bairro Jangurussu

Cinco pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira (6) no momento em que cortavam e embalavam drogas para venda, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Os policiais civis que participaram da ação ainda apreenderam facas, celulares, uma arma falsa, maconha e dinheiro trocado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as investigações do 30º Distrito Policial começaram a partir de denúncias anônimas sobre uma casa localizada em um conjunto habitacional, onde haveria um ponto de comércio de drogas. De posse das informações, os agentes de segurança identificaram e prenderam o grupo, formado por quatro homens e uma mulher.

No total, foram apreendidas 65 trouxinhas de maconha, duas facas, uma arma falsa, cinco celulares, dinheiro trocado e sacos plásticos usados para embalar os entorpecentes.

Todos foram conduzidos para o 30º DP, no bairro Jangurussu, onde foram autuados por tráfico, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.