Grupo suspeito de traficar drogas é preso com armas, celulares e munições no Bairro Vicente Pinzón

A Polícia Militar realizou nesta sexta-feira (12), a prisão de quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas no Bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Segundo a polícia, os agentes de segurança receberam a informação que na noite da última quinta-feira (11) teriam sido disparados tiros de arma de fogo na localidade de Lagoa do Coração.

Após buscas, os policiais militares chegaram ao endereço de José Wesley Ferreira Cavalcante, de 19 anos, que tem antecedentes criminais por roubo de veículos e tráfico de drogas e José Robério do Nascimento, de 31, com passagens pela polícia por roubo qualificado, furto e porte ilegal de armas. Com eles foram apreendidos dois celulares, uma balança de precisão e 110 gramas de crack.

Em depoimento, Wesley confessou que pediu a uma mulher para guardar a arma do crime. De posse das informações obtidas, os PMs prenderam Katiane Pereira de Oliveira, de 28 anos, que estava em casa na companhia de Pedro Albino de Sousa Junior, de 56. O casal estava com dois revólveres e oito munições.

Os quatro foram levados para o 9º Distrito Policial, onde Robério e Wesley foram autuados por tráfico ilícito de drogas, enquanto Pedro e Katiane foram autuados por posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das forças de segurança.