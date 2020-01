Grupo suspeito de roubar residências é preso em Maracanaú

Quatro homens foram presos nesta segunda-feira (6) quando trafegavam em um carro no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Eles são suspeitos de roubar uma residência no bairro José Walter, na capital cearense.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), logo após receberem informações do crime, policiais receberam a localização do veículo por meio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). Uma equipe policial realizou o cerco e o grupo foi abordado.

Dentro do carro, os militares recuperaram vários bens, como TV, aparelhos celulares e dinheiro. Após revistar o automóvel, foi encontrado um revólver em um fundo falso.

Os suspeitos, que já respondem por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, receptação e por integrar organização criminosa, receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram autuados por roubo.