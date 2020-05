Grupo suspeito de roubar cartões em agências bancárias no Piauí é preso no interior do Ceará

Quatro suspeitos de integrar um grupo que aplicava golpes em agências bancárias em Teresina (PI) foram presos nos municípios de Novo Oriente e Crateús, interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (13). A operação para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão foi realizada pelas delegacias regionais das cidades onde os suspeitos foram encontrados, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Piauí (PCPI), por meio do 5° Distrito Policial (DP) de Teresina.

Durante a ação, diversos cartões bancários de terceiros foram encontrados em uma das residências dos investigados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos atuavam dentro de agências bancárias, trocando os cartões e sacando dinheiro das vítimas durante operações em caixas eletrônicos.

Segundo investigações da Polícia Civil, quando a vítima terminava a transição, os suspeitos colocavam um papel falso na máquina e informavam que havia saído algo de dentro. No papel, constava um aviso de que o cartão seria bloqueado e que a vítima precisaria realizar algumas instruções. No momento em os clientes estavam no caixa eletrônico, os suspeitos observavam as senhas digitadas e conseguiam trocar os cartões.

Foram presos pela polícia suspeitos de integrar a organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato e furto mediante fraude: Brener Dias Pessoas (23), com passagens por receptação, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a administração pública; Leonardo Resende Cavalcante (23), vulgo “Léo Pop”, com diversas passagens por roubo e receptação; Francisco Janildo Mota Rodrigues (36), conhecido como “Xuxu”, e Manoel Alves de Oliveira (44), os dois últimos sem antecedentes no Ceará.

Na casa de Janildo, localizada em Novo Oriente, os agentes encontraram diversos cartões bancários com nomes de outras pessoas. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia

Ainda conforme a SSPDS, a polícia segue realizando buscas para capturar outros suspeitos já identificados e que, até o momento, estão foragidos.