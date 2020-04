Grupo suspeito de homicídios em Fortaleza é preso no bairro Parque Santa Rosa

Um cerco policial resultou na prisão de cinco homens suspeitos de fazer parte de um grupo criminoso responsável por cometer homicídios em Fortaleza. A ação aconteceu nesta quarta-feira (23), no bairro Parque Santa Rosa. Dentro do imóvel onde eles estavam foram encontradas armas, munição e coletes balísticos, que foram apreendidos.

De acordo com a polícia, a abordagem aconteceu depois dos militares Comando Tático Motorizado (Cotam) receberem uma denúncia anônima sobre a existência de uma casa no bairro onde eram armazenadas armas de fogo. Ao chegar ao local, os agentes de segurança viram alguns dos homens pulando muros para tentar fugir do cerco, mas foram capturados.

Outros homens foram detidos dentro do próprio imóvel com uma pistola calibre 380, uma escopeta calibre 12, 27 munições, um colete balístico e outros materiais.

Todos foram levados presos para o 19º Distrito Policial. Eles vão responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e por integrar organização criminosa. O grupo também vai ser investigado por participação em homicídios praticados em Fortaleza.