Grupo suspeito de assaltar motorista de aplicativo é capturado ao tentar fugir pelo mar na Capital

Um grupo de quatro adolescentes foi apreendido suspeito de assaltar um motorista de aplicativo durante uma corrida, na tarde desta sexta-feira (16), na Praia do Futuro, em Fortaleza. Após a ação criminosa, os menores foram perseguidos, abandonaram o carro e tentaram fugir da polícia pelo mar.

Em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que os quatro jovens solicitaram uma corrida utilizando um aplicativo de transporte. Após entrar no carro, eles anunciaram o assalto e tomaram o veículo do condutor.

Uma equipe do 8° Batalhão da Polícia Militar foi acionada e iniciou uma perseguição. O automóvel foi abandonado e os adolescentes tentaram empreender fuga pelo mar. Os policiais pediram apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) que utilizou um helicóptero para auxiliar na captura.

Ao retornar para a faixa de areia, os suspeitos foram capturados pela equipe que já aguardava em solo. A polícia apreendeu uma arma de fogo e uma faca.