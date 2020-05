Grupo que se aglomerava no Pirambu relata abordagem violenta da polícia

Uma abordagem policial a um grupo de pessoas aglomeradas no bairro Pirambu, na noite deste sábado (10), foi criticada por testemunhas, que consideraram a investida agressiva. Segundo a Polícia Militar, a ação visava orientar as pessoas a retornarem para as suas casas, em razão do novo decreto governamental que estabelece medidas mais rígidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus.

Testemunhas contam que cerca de dez pessoas bebiam na Rua José Bonifácio no momento em que foram abordadas pelos agentes. Elas teriam se recusado a sair dali e, em seguida, foram agredidas pelos policiais.

A assessoria da Polícia Militar, contudo, afirma que a abordagem partiu de denúncia recebida pela 3º Companhia do 5º Batalhão. Ao chegar ao local, constataram um grupo de nove pessoas consumindo bebidas alcóolicas na rua e ouvindo som alto, descumprindo o decreto governamental.

"Foi realizado a abordagem, um tentou resistir a ordem dos agentes, sendo advertido pela composição. Ninguém foi preso, os PMs orientaram todos que estavam ali presentes sobre as novas regras de isolamento social e solicitou que retornassem para suas devidas residências", relata a assessoria da PM.

A área do Grande Pirambu é uma das mais críticas em relação a número de mortes em Fortaleza causadas pela Covid-19.