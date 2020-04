Grupo invade casa e mata ex-militar no São Cristóvão

Um grupo invadiu uma casa e matou a tiros um ex-militar do Exército Brasileiro na noite desta quinta-feira (16), no São Cristóvão, Grande Messejana.

De acordo com policiais da Força Tática, do 16º Batalhão, João Batista Macedo Vieira, de 20 anos, estava na residência onde morava com a companheira, na rua 117, quando os criminosos o atacaram. O jovem foi atingido por disparos na cabeça e caiu na sala.

Conforme a mulher de João Batista, que não quis se identificar, durante a ação ela conseguiu se esconder em um cômodo e não ficou ferida. Cerca de oito tiros foram ouvidos no local.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP). A vítima antecedentes criminais por roubo.