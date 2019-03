Grupo incendeia subestação da Cagece em Maracanaú; polícia captura dois suspeitos

Cinco homens invadiram e incendiaram uma subestação da Cagece localizada no cruzamento da Rua H e Rua A, no Bairro Maracanazinho, em Maracanaú, na noite desta sexta-feira (25). O ataque aconteceu por volta das 23h50. Um homem foi preso e um menor foi apreendido suspeitos de participar da ação.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo derrubou parte do muro da subestação usando uma marreta, invadiu o local e incendiou. Uma equipe dos bombeiros foi acionada e controlou o incêndio.

Conforme os policiais, durante buscas na região um homem identificado como Vinícius Eduardo Martins dos Santos, 18 anos, foi preso e um adolescente foi apreendido no Residencial Maracanaú, próximo ao local do ataque. O adolescente chegou a subir em um telhado para fugir da polícia, mas foi capturado. Também foram encontradas com os suspeitos garrafas pet contendo gasolina.

Ainda segundo os policiais, o adolescente confessou para a polícia que o grupo pretendia atacar uma torre de telefonia durante a madrugada. O homem foi preso na Delegacia Metropolitana de Maracanaú.