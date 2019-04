Grupo é preso suspeito de receptação após furto de equipamentos de ultrassom em Fortaleza

Uma ação da Polícia Civil realizada na última sexta-feira (5) resultou na prisão de quatro suspeitos, entre eles um médico, e na apreensão de dois aparelhos de ultrassom, avaliados em R$ 65 mil, em Fortaleza. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (8).

Segundo a Polícia, um equipamento de ultrassom que teria sido furtado do carro de uma estudante da Universidade Estadual do Ceará, no dia 15 de fevereiro, estava sendo comercializado em um aplicativo de mensagem. O aparelho furtado pertence à faculdade de Veterinária da Uece, sendo um dos únicos existentes no Ceará.

Após investigações, a Polícia Civil identificou que o homem que oferecia o produto era um médico. Ao chegar na clínica do cirurgião plástico, a equipe encontrou o bem originado do furto. O profissional de saúde foi autuado em flagrante por receptação, sendo aplicada uma fiança, que foi paga por ele, resultando em sua liberação logo em seguida.

A partir do depoimento do médico, os agentes localizaram o grupo que havia comercializado o equipamento para o profissional de saúde, e identificou que os suspeitos seguiam na tentativa de vender um segundo aparelho, também de ultrassom, que teria sido roubado de uma clínica no último dia 3 de abril, no bairro Conjunto Ceará.

Por meio de mais uma negociação, os policiais civis conseguiram localizar e prender, em flagrante, Francisco Dierle de Sousa Batista, de 29 anos, com antecedente criminal por receptação; Francisco Rômulo Rodrigues Campos, de 48 anos, com antecedentes criminais por receptação, tráfico de drogas, uso de documentos falsos, por falsificação, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e falsificação de documentos particulares; e Ricardo José Maia Moraes, de 47 anos e sem antecedentes criminais.

Os três foram encaminhados à sede do 11° Distrito Policial, no bairro Pan Americano, onde foram autuados em flagrante por receptação.