Grupo é preso em restaurante suspeito de participação em homicídios e tráfico de drogas em Fortaleza

A polícia prendeu quatro pessoas na operação Tânato, em Fortaleza, suspeitas de participação em homicídios nos bairros João XXIII e Bonsucesso, além de tráfico de drogas. Em um dos crimes investigados, uma das vítimas ficou paraplégica. O grupo foi capturado nestas quarta (5) e quinta-feiras (6). Três suspeitos estavam em um restaurante.

Os suspeitos foram identificados como Francisco Iago Carnaúba, 24 anos; a namorada dele, Janaína de Almeida Pinheiro, 27 anos; Alisson Alves dos Santos, 29 anos; e Taumaturgo Alexandre Silveira de Carvalho, 23 anos, de acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública em entrevista coletiva nesta sexta.

As investigações que levaram até os suspeitos iniciaram no dia 1º de maio, após o homicídio de Jefferson Tharles Torres Reis, morto durante uma festa no Bairro João XXIII, informou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Após o crime, foi expedido um mandado de prisão contra Francisco Iago.

R$ 11 mil em espécie

Nesta quarta, a polícia recebeu informação de que Iago estava em um restaurante no Bairro Bela Vista. Chegando lá, os policiais encontraram os outros dois suspeitos, que também eram monitorados pela polícia por suspeita de tráfico de drogas. Nos veículos que estavam com eles foram encontrados R$ 11 mil em espécie, sendo R$ 7 mil somente no carro de Alisson.

A polícia seguiu até a casa de Iago, onde também foram apreendidos uma arma de fogo, utilizada no homicídio de 1º de maio, uma balança de precisão, maconha e um detector de metais. A namorada do suspeito, Janaína Pinheiro, foi presa nesta quinta. Com ela, a polícia encontrou crack em estado puro.

Homicídios e tráfico

De acordo com a DHPP, o grupo também é suspeito de participação em um duplo homicídio no Bairro João XXIII ocorrido em 9 de março. Além das duas vítimas mortas, uma terceira vítima foi baleada e ficou paraplégica. A polícia afirma que a motivação do crime foi desavenças por tráfico de drogas.

Os suspeitos também são investigados pela morte de Jefferson Bruno de Lima Alves, ocorrida no Bairro Bonsucesso, em fevereiro.