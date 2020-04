Grupo é preso com armas de fogo e drogas no município de Croatá

Sete pessoas foram presas no início da noite dessa terça-feira (31), no Distrito de Betânia, em Croatá, no Noroeste do Estado, suspeitas de tráfico de drogas. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as capturas aconteceram a partir de um mandado de busca e apreensão de um dos suspeitos, morador do município em parceria com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Cerca de um quilo de entorpecentes e seis armas de fogo foram apreendidos na ação.

Conforme a Polícia Militar, as prisões aconteceram em cadeia. Primeiramente, ao cumprir o mandado, os agentes capturaram Natanael Ribeiro dos Santos, o “Nael”, de 25 anos, em sua própria residência. Lá, ao ser questionado sobre a posse de armamentos utilizados nos assaltos que aconteciam na região, o suspeito informou aos policiais que um de seus comparsas, identificado como Vitor Rodrigues Nobre dos Santos, 22, estaria com os equipamentos.

Ao ser localizado, Vitor Rodrigues informou à Polícia o paradeiro de uma das armas, um rifle calibre 32, que estava escondido em um matagal. Logo após, ao ser novamente interrogado, Natanael delatou outro colega, Antonio Wiliam Oliveira de Paulo, de 25 anos. Este, por sua vez, apresentou aos PMs dois revólveres calibre 38 e dois tijolos de maconha.

Em seguida, durante as buscas, os agentes realizaram ainda a prisão de duas jovens, identificadas como Gracelia Lopes de Oliveira, 19, e Keyliane Alves de Lima, 20 e a apreensão de uma adolescente de 16 anos. Um informante, identificado como André de Sousa Veras, 20, também foi capturado. Ele era responsável por sinalizar a chegada da Polícia na cidade para os suspeitos.

De acordo com a Corporação, foram apreendidos, ainda, 16 munições de cal. 38 e nove munições de calibre .380, intactas; três espingardas, duas balanças de precisão, cinco aparelhos celulares, 240 gramas de crack, 133 gramas de cocaína e R$706,00.

Segundo ainda a Polícia Militar, o grupo foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte, a cerca de 36 quilômetros de Croatá, onde foi autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.