Grupo é preso ao tentar vender notebooks, câmeras e projetores de escola

A Polícia Civil do Ceará capturou, nesta quarta-feira (29), um grupo suspeito de furtar objetos de uma escola no Crato, no interior do Ceará. Com o grupo, a polícia apreendeu aparelhos celulares, câmeras digitais, notebooks, dois projetores de vídeo e mochilas com itens de higiene que estavam sendo comercializados pela intenet.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes foram informados sobre um arrombamento a uma escola na região no domingo (26). Após investigações, a polícia chegou aos nomes de Jefferson Alan Pereira Gomes, de 23 anos, com passagens por ameaça e usuário de drogas, Elisângela Ferreira Cavalcante, 23 anos, e Virlena Pereira Oliveira, 20 anos, ambas sem antecedentes criminais.

O trio estava negociando os objetos furtados pela internet com a ajuda de dois adolescentes, um de 17 anos e outra de 14. O adolescente de 17 anos já respondia a atos infracionais por homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal, tráfico de drogas, usuário de drogas e posse ilegal de arma de fogo; e a adolescente de 14 respondia a um ato infracional por roubo.

Após investigações, os agentes abordaram um dos adolescentes e Jefferson, no momento em que eles haviam combinado de vender os produtos, no bairro Palmeiral.

Com a dupla, a polícia apreendeu um projetor de vídeo e uma câmera digital. No imóvel de Jefferson, os outros suspeitos foram capturados com quatro mochilas contendo 15 aparelhos eletroeletrônicos, como projetores, notebooks, câmeras digitais e HDs, além de produtos de higiene pessoal e dois aparelhos celulares. O grupo foi conduzido para a delegacia que cobre a região.

Elisangela, Virlena e Jeffersson foram autuados em flagrante por receptação e associação criminosa com a participação de menores. Já para os dois adolescentes foi lavrado um ato infracional análogo aos crimes de receptação e associação criminosa. Todo o material apreendido foi restituído. A polícia investiga o envolvimento do grupo em outros crimes na região.