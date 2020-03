Grupo é detido com armas de fogo e munições em Trairi, na Região Metropolitana de Fortaleza

Sete pessoas foram capturadas com armas de fogo, munições e coletes à prova de balas na noite do último sábado (7), na Fazenda Cupim, em Trairi, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a cerca de 120 quilômetros da capital cearense. O grupo, segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Paraipaba.

A Polícia Militar informou que a operação resultou na apreensão de adolescentes, de 14 e 16 anos, e na prisão de quatro homens, identificados como Erivelson da Silva Barbosa, 18; Jefferson Pereira das Chagas, 19; Natanael da Silva Gadelha e Gleiciano da Silva Gomes, ambos de 27 anos; além de uma idosa, Maria Josalha da Silva Gomes, 69.

A captura dos integrantes do grupo e as apreensões aconteceram durante um patrulhamento de rotina pela região. Ao perceberem um casal em atitude suspeita em frente à uma residência, pertencente à Maria Josalha, os agentes decidiram fazer um cerco na propriedade. Logo em seguida, parte do grupo foi preso ao tentar fugir pelos fundos do imóvel.

Ao entrar na residência, os PMs capturaram o restante do grupo. A idosa, que residia na casa, ao ser indagada pelos policiais sobre um imóvel vizinho suspeito, informou ter as chaves do local. Lá, os agentes encontraram parte do material apreendido que, segundo Maria, pertenciam a Natanael da Silva. Ao ser interrogado, o jovem informou também sobre o paradeiro do restante dos materiais.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 380, uma submetralhadora artesanal calibre .40, uma escopeta calibre 12, um rádio comunicador, munições de diversos calibres, duas balaclavas, dois coletes balísticos, três aparelhos celulares e uma substância análoga à cocaína. A Polícia Militar informou que o grupo foi encaminhado à Delegacia de Paraipaba.